TikTok verso l’Europa: investimento da 500 milioni di dollari per l’apertura di un centro dati in Irlanda (Di giovedì 6 agosto 2020) Paradiso fiscale delle aziende hi-tech, l’Irlanda si prepara a ospitare anche TikTok che ha annunciato di voler aprire un data center a Dublino. Il centro – primo in Europa – raccoglierà i dati degli utenti europei della app cinese, con un investimento stimato attorno ai 500 milioni di dollari, stando a quanto riportato da Bbc. Fino ad oggi l’app di proprietà di Bytedance aveva archiviato tutti i video, messaggi e altri dati degli utenti negli Stati Uniti, con una copia di backup a Singapore. L’annuncio apre un nuovo capitolo nell’internazionalizzazione del colosso cinese alle prese nelle ultime settimane con un braccio di ferro con il presidente americano Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha ... Leggi su open.online

lecriptovalute : RT Il ban di TikTok annunciato da Trump potrebbe spingere 80 milioni di persone verso le crypto: una buona notizia… - ITCointelegraph : Il ban di TikTok annunciato da Trump potrebbe spingere 80 milioni di persone verso le crypto: una buona notizia per… - astaniscia86 : La piattaforma di social video #Triller ha intentato una causa per violazione di brevetto verso il suo più grande r… - niallsmysun : Raga chi fa una nel viaggio con me verso il Texas per fare TikTok con quei due puledri selvaggi di Noah Beck e Blake Gray? - ticinonews : Microsoft verso l’acquisto di TikTok -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok verso TikTok verso l’Europa: investimento da 500 milioni di dollari per l’apertura di un centro dati in Irlanda Open Gabriele Vagnato, età, TikTok, YouTube, interroga: il tiktoker risponde alle domande di Google

Valerio Mazzei, età, Instagram, Sespo, TikTok: lo youtuber risponde alle domande di Google play 40205 • di Le domande di Google Valerio Mazzei, da YouTube a TikTok tra gameplay e vlog: "All'inizio non ...

TikTok e un’indagine per frode finanziaria: i dolori di The Donald

A tre mesi esatti dalle elezioni, dalla procura di Manhattan è trapelata la notizia che i magistrati starebbero indagando Donald Trump per possibili frodi bancarie e assicurative. A riportarlo è stato ...

Valerio Mazzei, età, Instagram, Sespo, TikTok: lo youtuber risponde alle domande di Google play 40205 • di Le domande di Google Valerio Mazzei, da YouTube a TikTok tra gameplay e vlog: "All'inizio non ...A tre mesi esatti dalle elezioni, dalla procura di Manhattan è trapelata la notizia che i magistrati starebbero indagando Donald Trump per possibili frodi bancarie e assicurative. A riportarlo è stato ...