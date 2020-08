Tendenza all'aumento per i nuovi casi Covid, scende l'età media dei contagiati (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - Non solo l'epidemia di coronavirus, in Italia, “non è conclusa”, come si sapeva. Ma l'indice di trasmissione nazionale, il cosiddetto Rt, è sopra uno (1.01, per l'esattezza), il numero dei nuovi casi tende all'aumento, l'età media dei contagiati si abbassa intorno ai 40 anni e, soprattutto, se le quarantene non verranno osservate rigorosamente, i numeri potrebbero presto salire in modo “rilevante”. L'ultimo Report delle Regioni diffuso da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità è tutt'altro che rassicurante e insiste in più punti sulla necessità assoluta di “mantenere elevata l'attenzione” e di continuare a rispettare le regole base: distanziamento, mascherina, lavaggio ... Leggi su agi

