Siviglia-Roma, Monchi: “Vi dico cosa mi preoccupa di più dei giallorossi, ci mancheranno i nostri tifosi” (Di giovedì 6 agosto 2020) Andrà in scena questa sera la gara secca d'Europa League tra Siviglia e Roma valida per gli ottavi di finale della competizione europea.Una sfida che varrà il passaggio diretto ai quarti di finale, così come già avvenuto per l'Inter di Antonio Conte vittorioso contro il Getafe con il risultato finale di 2-0. Sulla sfida contro gli andalusi, si è espresso così l'ex direttore sportivo della Roma, Monchi, il quale si è espresso in merito ai giallorossi e alla sfida in programma oggi alle 18.55. Le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali del club spagnolo."Hanno molte virtù: qualità fisiche, hanno giocatori di qualità, un centravanti che è uno dei migliori in Europa. Hanno molti aspetti positivi con cui doversi ... Leggi su mediagol

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - Gazzetta_it : #Suso ritrova l’Italia: “Ma questo è il trofeo del #Siviglia” - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - ilmauro85 : Roma a Friedkin progressi per lo stadio della Roma vado a giocarmi il 7-1 per il siviglia - Luroar1 : @OfficialASRoma Più di una molla compressa, non capitava da tanto, sapere che Pallotta è andato via mi ha regalato… -