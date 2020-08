Siviglia-Roma 2-0: dominio spagnolo, i giallorossi sono fuori dall'Europa League (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma esce di scena dall'Europa League, sconfitta 2-0 dal Siviglia alla Schauinsland Reisen Arena di Duisburg negli ottavi di finale della competizione e chiude la stagione in modo amaro,... Leggi su ilmessaggero

SIVIGLIA – ROMA 2-0 Risultato finale Reguilon (21') EnNesyri (43') SIVIGLIA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE
Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l'accordo. Operazione da 591 milioni
qualcuno, forse un tifoso romanista arrabbiato per le sue scelte arbitrali in Siviglia-Roma, ha inserito informazioni false su Wikipedia
Siviglia-Roma, Lopetegui: "Vittoria meritata contro una squadra fantastica"
Che il Siviglia sia più forte si sapeva Che il Siviglia fosse più squadra pure Che il Siviglia sarebbe passata

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Roma

Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia. PRESTAZIONE – «Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in ...Dopo la sconfitta in Europa League contro il Siviglia per 2-0, che è valsa l'eliminazione dalla competizione, l'attaccante della Roma Edin Dzeko si è duramente sfogato ai microfoni di "Sky Sport" per ...