Siccità, nel biennio 2018-2019 l’ondata più estesa e disastrosa nel continente: colpito oltre il 50% dell’Europa centrale (Di giovedì 6 agosto 2020) La siccita‘ del biennio 2018-2019 in Europa non ha avuto precedenti negli ultimi 250 anni. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, dal Centro Helmholtz per la ricerca ambientale di Lipsia in collaborazione con l’universita’ ceca di Scienze della vita a Praga, che ha esaminato i dati che descrivono l’andamento del clima globale fra il 1766 al 2019. Quella del 2018-2019 è stata l’ondata piu’ estesa e disastrosa che sia mai stata registrata, colpendo oltre il 50% dell’Europa centrale, rivelandosi superiore addirittura a quella del 1949-1950 (che interesso’ un’area pari al 33%). Foto di Christopher Furlong / Getty Images Gli ... Leggi su meteoweb.eu

