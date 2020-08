Scuola, come funziona in Germania dopo il Covid? A Berlino non si può cantare in aula, in Turingia c’è il ‘semaforo’: i tedeschi ripartono in ordine sparso (e con le critiche alla ministra) (Di giovedì 6 agosto 2020) Non è ancora chiaro se e quando la mascherina sarà obbligatoria. Non si sa a quali condizioni saranno ancora previste le lezioni a distanza. E la ministra dell’Istruzione “non ha fatto nulla”. Sembrano le critiche rivolte alla situazione della Scuola in Italia, invece è quello che sta accadendo in Germania, dove per più di 150mila ragazzi del Land del Meclemburgo le lezioni sono già riprese. Dalla locomotiva d’Europa ci si aspetterebbe regole chiare, efficienti e valide per tutti: a maggio, quando solo in alcune zone e solo per alcune classi la Scuola tedesca era ripartita, le opposizioni (ma anche Renzi) avevano subito preso la Germania a modello, additando la ministra Lucia ... Leggi su ilfattoquotidiano

