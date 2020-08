Roberta Ragusa, la figlia vince un concorso di bellezza: “Ne sarebbe felice” (Di giovedì 6 agosto 2020) Alessia Logli, 19 anni, ha vinto una fascia da miss, arrivando finalista a un concorso di bellezza online. La figlia di Roberta Ragusa festeggia questo importante risultato e sogna una carriera nel mondo della moda. Alessia, per quanto riguarda la condanna per omicidio ad Antonio Logli, continua a sostenere l’innocenza del padre, così come il fratello Daniele. Alessia Logli vince il titolo di miss È diventata “Miss Grand Prix on the web” Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli. La 19enne si è raccontata a Il Messaggero, parlando di un successo di cui la madre sarebbe stata fiera. La modella ha spiegato che Roberta Ragusa, ... Leggi su thesocialpost

