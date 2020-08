Riccardo Scamarcio prima passeggiata con la figlia (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ la prima passeggiata di Riccardo Scamarcio nelle vesti di papà, lo scorso 17 luglio è diventato papà della sua prima figlia, nata dalla relazione con la produttrice inglese Angharad Wood, da tempo al suo fianco. Riccardo Scamarcio è stato sorpreso assieme ad Angharad dal settimanale “Diva e donna” mentre sono a passeggio con la figlia è che coperta da un lenzuolino bianco per proteggerla dal sole e tenuta in braccio dalla mamma. Intanto secondo la rivista, Riccardo e Angharad nasconderebbero un altro segreto, cioè le celebrate nozze private visto che la Wood porta la fede al dito. Leggi su people24.myblog

