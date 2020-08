Rangnick: "Milan? Non sarebbe stato saggio cambiare allenatore" (Di giovedì 6 agosto 2020) MilanO - Sedotto e abbandonato. Ralf Rangnick , a lungo corteggiato dal Milan , torna sul mancato trasferimento ai rossoneri. Al Milan non solo avrebbe ricoperto il ruolo di allenatore, ma la società ... Leggi su corrieredellosport

