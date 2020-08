Ponza, perde il portafoglio sull’isola: rintracciato il proprietario (Di giovedì 6 agosto 2020) Ponza, una vacanza non proprio spensierata quella trascorsa da un ragazzo di Nettuno che ieri ha perso il proprio portafoglio sull’isola. Quest’ultimo conteneva, oltre i documenti, 240 €. Fortunatamente una volta trovato è stato portato subito ai Carabinieri dell’isola, che avevano già ricevuto la denuncia, e domani sarà consegnato al proprietario. A trovarlo sono stati i titolari del ristorante pizzeria “Il Maestrale da Maurizio” che lo hanno consegnato con tutto il denaro all’interno. Ponza, perde il portafoglio sull’isola: rintracciato il proprietario su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ponza, una vacanza non proprio spensierata quella trascorsa da un ragazzo di Nettuno che ieri ha perso il proprio portafoglio sull'isola. Quest'ultimo conteneva, oltre i documenti, 240 €. Fortunatamen ...