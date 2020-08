Parma, ha gettato le transenne sui binari rischiando di provocare un incidente ferroviario: già libero (Di giovedì 6 agosto 2020) E' libero il tunisino 21enne che domenica mattina ha devastato la stazione di Ostia Parmense, Parma, , gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario. Dopo la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Mau_Zaccaria : @GandalfRosso @teoxandra L'altro ieri un tunisino di 21 anni ha gettato tre transenne sui binari alla stazione di f… - marisavillani : RT @Kristina_Claret: @ImolaOggi Una #risorsaINPS oggi in provincia di Parma ha devastato la stazione, danni per 10mila, gettato transenne… - ora_u__ : RT @Kristina_Claret: @ImolaOggi Una #risorsaINPS oggi in provincia di Parma ha devastato la stazione, danni per 10mila, gettato transenne… - Fabmco : RT @Kristina_Claret: @ImolaOggi Una #risorsaINPS oggi in provincia di Parma ha devastato la stazione, danni per 10mila, gettato transenne… - Kristina_Claret : @ImolaOggi Una #risorsaINPS oggi in provincia di Parma ha devastato la stazione, danni per 10mila, gettato transen… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma gettato Parma, ha gettato le transenne sui binari rischiando di provocare un incidente ferroviario: già libero TGCOM Parma, ha gettato le transenne sui binari rischiando di provocare un incidente ferroviario: già libero

E' libero il tunisino 21enne che domenica mattina ha devastato la stazione di Ostia Parmense (Parma), gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario. Dopo la convalid ...

Getta transenne sui binari: è libero, Procura di Parma fa ricorso

Il 21enne che domenica mattina ha devastato la stazione di Ostia Parmense, gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario, dopo la convalida dell'arresto è stato libe ...

E' libero il tunisino 21enne che domenica mattina ha devastato la stazione di Ostia Parmense (Parma), gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario. Dopo la convalid ...Il 21enne che domenica mattina ha devastato la stazione di Ostia Parmense, gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario, dopo la convalida dell'arresto è stato libe ...