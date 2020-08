Parlamento: ferie di tre settimane, mai una pausa così breve (Di giovedì 6 agosto 2020) Dal 1948 ai giorni d’oggi, soltanto otto volte è capitata una pausa feriale così breve al Parlamento, con meno di 30 giorni di vacanza Parlamento italiano (Fonte foto: Pixabay)Parlamento in ferie per tre settimane, non era mai accaduto, o quasi. Generalmente, i politici italiani si godono un periodo di vacanze ben più lungo, mentre questo sarà ricordato come uno degli anni peggiori della storia. Quasi mai infatti, si era chiuso per poi ripartire in così breve tempo, solo otto volte dal 1948 ad oggi. Camera chiusa dall’8 al 30 agosto, Senato, dal 7 al 31. Montecitorio, quando le pause estive sono state così brevi Parlamento italiano (Fonte foto: Getty Images)Non ... Leggi su chenews

repubblica : Il Parlamento chiude per 18 giorni, ma tutti avevano giurato: 'Quest'anno niente ferie' - ildottormea : Il Parlamento chiude per 18 giorni, ma tutti avevano giurato: 'Quest'anno niente ferie' | Rep - donatellabc : RT @conteDartagnan: Il Parlamento chiude per ferie perché da marzo ad oggi hanno lavorato troppo grazie ai DPCIEMME vostri ! - SacchiGg : RT @crlggg: Il Parlamento chiude per ferie 18 giorni. Mi vergogno per loro, sono il peggio d’Italia - Rosamar96606673 : RT @claudiafusani: Se telefonando.... parlamento in ferie tra voci di rimpasto, telefonate, smentite, approcci e pressing su legge elettora… -