Omicidio a Rovigo, ferisce a morte il padre: l’uomo è deceduto in ospedale (Di giovedì 6 agosto 2020) Un uomo è morto all’ospedale di Rovigo dopo essere stato ferito a morte da suo figlio, quest’ultimo fermato dai carabinieri per Omicidio: i dettagli della vicenda Un uomo di 85 anni anni, Terenzio Roma, è morto all’ospedale di Adria (Rovigo) dopo che la scorsa notte suo figlio 45enne lo aveva ferito brutalmente. Secondo quanto riferito … L'articolo Omicidio a Rovigo, ferisce a morte il padre: l’uomo è deceduto in ospedale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

