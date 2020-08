Meloni pigliatutto: sondaggio Noto, cade la roccaforte rossa nelle Marche. E sulla Puglia di Conte.... (Di giovedì 6 agosto 2020) Giorgia Meloni ha un obiettivo molto ambizioso per le prossime elezioni regionali. La leader di Fdi vuole tradurre in voti tutti i consensi guadagnati nei sondaggi, che ormai da mesi la danno in grande ascesa, al punto da arrivare ad insidiare il M5s e ad avvicinarsi in maniera importante al Pd e persino alla Lega. Secondo l'Istituto Noto, la Meloni ha ottime possibilità di far cadere un'altra storica roccaforte della sinistra: si tratta delle Marche, dove il candidato di Fdi, Francesco Acquaroli, è dato in vantaggio con il 48%. Lo sfidante di centrosinistra, Maurizio Mangialardi, è invece staccato di 8 punti, mentre quello del M5s è già fuori dai giochi: Gian Mario Mercorelli è rilevato sotto il 10%. Per la ... Leggi su liberoquotidiano

