Mascherina e distanziamento. O si rischia un altro lockdown. Speranza conferma i dati positivi ma invita alla cautela. E pure il negazionista Salvini fa retromarcia (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Covid-19 è tornato prepotentemente in Europa. Lo si capisce non solo dai numeri di contagi di paesi coma la Spagna, la Francia o la Germania (leggi l’articolo). Perché la questione sanitaria torna a preoccupare dopo una breve pausa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel question time alla Camera, ha nuovamente evidenziato l’importanza delle mascherine, del lavaggio frequente delle mani e del distanziamento sociale nei luoghi chiusi per evitare un nuovo picco di contagi. Buone pratiche da mantenere – con buona pace dei negazionisti – soprattutto nel trasporto pubblico. Anche se “l’ordinanza – ha detto Speranza – non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto delle regole essenziali. I termini dell’ordinanza ... Leggi su lanotiziagiornale

ENAC, cioè l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha puntato il dito contro Ryanair sulle ripetute violazioni a bordo degli aerei delle norme sanitarie attualmente in vigore a tutela dei passeggeri.

Coronavirus, il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata”

Lo ha affermato l’ordinario di virologia al San Raffaele di Milano, in un'intervista al quotidiano “La Stampa”. “L'autunno sarà come adesso, il virus si sta adattando all'uomo, ma non se ne andrà fino ...

