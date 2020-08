Maradona jr: “Messi secondo migliore di sempre dopo mio padre, non c’è storia con Ronaldo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il figlio di Diego Armando Maradona ha parlato del dualismo tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, dimostrando di stare dalla parte del connazionale, che definisce come il secondo miglior giocatore di sempre proprio dopo suo padre, e dunque l’attuale giocatore più forte al mondo: “Messi adesso è il migliore di tutti, Cristiano Ronaldo non gli si avvicina nemmeno. Chiunque lo critichi in Argentina non capisce nulla del calcio, mio ​​padre lo ama molto e mi parla spesso di lui. Leo è una stella e anche il secondo miglior giocatore della storia. Perché il secondo? Messi è un fenomeno, ma nessuno è paragonabile a mio padre: non puoi confrontare i ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Maradona jr: 'Messi secondo giocatore migliore di sempre dopo mio padre, non c'è storia con CR7' - ItaSportPress : Maradona Jr: 'Messi il secondo miglior giocatore della storia dietro mio padre. Al terzo Ronaldo, quello vero...' -… - FrNappi : RT @NAPOLET89596546: #BarcellonaNapoli DIEGO ARMANDO MARADONA LIONEL MESSI ???????????????? - Dalla_SerieA : Braida: 'Messi all'Inter? A Barcellona è un re, ma tutto è possibile...' - - pino_ferrara81 : @TolliVincenzo Lo fanno giusto per criticare.....poi però vogliono Icardi,Messi,Maradona e se Adl compra un giovane… -