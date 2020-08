"Magazzini già pieni". Coronavirus, le mosse dell'esercito che confermano: seconda ondata, la peggiore delle minacce (Di giovedì 6 agosto 2020) Le cifre del contagio da Coronavirus in Europa tornano a fare paura. La curva sale, spaventosamente: 979.259 positivi, con un aumento, mercoledì, di 18.444 unità. Più 383 decessi in una giornata. Certo, in Italia la situazione è migliore, eppure siamo circondati da paesi che sembrano già dover fare i conti con la seconda ondata, ammesso che di seconda ondata si tratti (o siamo ancora alla prima?). Ovvio, dunque, prepararsi: l'autunno potrebbe portare pessime sorprese, soprattutto se i paesi vicini non riuscissero a contenere la pandemia. Tanto che, rivela Il Messaggero, l'esercito è già al lavoro su un piano anti-Coronavirus. Insomma, la sanità militare in ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Magazzini già Amazon: lavoro per Magazzinieri nei Centri Logistici Ti Consiglio... un lavoro Amazon: lavoro per Magazzinieri nei Centri Logistici

attraverso questa pagina dedicata alle posizioni aperte per le assunzioni Amazon presso i magazzini italiani e i portali web delle Agenzie per il Lavoro Adecco, Gi Group e Manpower, dove vengono ...

Arcelor Mittal, i sindacati: «Magazzini chiusi, difficile reperire Dpi»

TARANTO - Le Rsu (Rappresentenze sindacali unitarie) Fim, Fiom e Uilm dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto hanno scritto al responsabile delle relazioni industriali per segnalare «le difficoltà ...

