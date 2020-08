Macron arriva a Beirut: “Non siete soli” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – “Il Libano non è solo”. Così il presidente Emmanuel Macron, che stamani è atterrato a Beirut, a due giorni dalla doppia esplosione che ha devastato il porto della capitale libanese e provocato 135 morti e oltre 5.000 feriti, stando all’ultimo bilancio ufficiale. Ad accogliere Macron all’aeroporto internazionale “Rafik Hariri”, il suo omologo Michel Aoun. Leggi su dire

BEIRUT - I team di soccorso internazionali, come abbiamo già avuto modo di riferire, stanno arrivando a Beirut ma la popolazione della capitale libanese ha già iniziato a pulire le città dalle macerie ...

Libano, Macron: senza riforme, il Paese continuerà ad affondare

Roma, 6 ago. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita al porto di Beirut a due giorni dalle devastanti esplosioni che hanno ucciso almeno 137 persone, ferendone oltre 5.000, ha a ...

