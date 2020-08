Locatelli al Corsera: «Grande attenzione a chi va in vacanza» (Di giovedì 6 agosto 2020) Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, si appella al senso di responsabilità dei vacanzieri sul Corriere della Sera «È un periodo di vacanza che gli italiani si devono meritatamente godere, ma senza dimenticare cosa è accaduto in questi mesi» Il virus circola ancora e nel 27% dei casi lo fa attraverso gli asintomatici, per questo bisogna prestare attenzione per se stessi e per chi ci circonda. «Rischiamo di poter essere magari contagiati da persone che stanno bene» L'articolo Locatelli al Corsera: «Grande attenzione a chi va in vacanza» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

