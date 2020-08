L’Arsenal gela l’Inter: rinnovo per Aubameyang (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Arsenal è vicina alla firma di Pierre-Emerick Aubameyang: l’attaccante gabonese resterà ai Gunners fino al 2023 L’Arsenal ha ormai definito l’accordo con Pierre-Emerick Aubameyang per il rinnovo contrattuale fino al 2023, nonostante le recenti voci che avrebbero voluto l’attaccante gabonese lontano dai Gunners. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, come riportato dal Daily Telegraph. Beffata l’Inter, che negli ultimi mesi aveva avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : L’Arsenal gela