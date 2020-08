Kena: Bridge of Spirits non sarà presente agli State of Play di questa sera (Di giovedì 6 agosto 2020) Sony è pronta a presentare un nuovo episodio degli State of Play queste sera, tuttavia la compagnia ha già confermato che i veri protagonisti del'evento saranno i nuovi titoli PS4 e PSVR.Molti di voi si aspettavano di vedere l'action RPG Kena: Bridge of Spirits, pur essendo un titolo cross gen però non sarà presente all'evento, o almeno è quanto è stato affermato dal team di Ember Lab tramite un post su Twitter. E' stata invece confermata la presenza di Crash Bandicoot 4: It's About Time mentre il chiacchierato Resident Evil Village dovrebbe ricevere un nuovo trailer questo mese ed è quindi lecito immaginare una sua presenza sul palco di stasera.Tornando a Kena: Bridge of ... Leggi su eurogamer

