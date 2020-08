Juventus-Lione, Sarri non scioglie il nodo Dybala: “vedremo, non mi brucerò un cambio. Il mio futuro? Solo pensarlo…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani affronterà all’Allianz Stadium il Lione per ottenere il pass per la Final Eight di Lisbona. Valerio Pennicino/Getty ImagesMaurizio Sarri non ha ancora sciolto il dubbio relativo a Paulo Dybala, l’argentino non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo ha tormentato in questi giorni, per questo motivo l’allenatore toscano non si è sbilanciato in conferenza stampa: “una partita difficile, contro un avversario solido in difesa e rapido nelle ripartenze. Dovremo avere pazienza per centrare il risultato di cui abbiamo bisogno. Dybala? Ci proveremo fino alla fine. Non so se verrà convocato, è ancora nelle mani dello staff medico. Vedremo se riusciremo a portarlo in campo o in panchina. Ma ... Leggi su sportfair

