Italiana di 92 anni tra i 137 morti delle esplosioni di Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) Anche una connazionale tra le 137 vittime delle esplosioni di Beirut. Si tratta di una donna di 92 anni residente nella capitale libanese. Almeno altri dieci connazionali sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la situazione insieme all’ambasciata d’Italia in Libano. Prosegue incessante il lavoro dei soccorritori, ancora impegnati a scavare tra le macerie nel tentativo di trovare dei sopravvissuti. Il Libano cerca ancora un motivo e le responsabilità all’inferno di morte che sulla sua capitale. L’ultimo bilancio parla anche di 5 mila feriti e 300 mila sfollati. Secondo la televisione Mtv, la Banca centrale libanese ha congelato i conti bancari dei sette dirigenti e funzionari del porto, posti agli arresti domiciliari ... Leggi su laprimapagina

