Il fertilizzante usato come bomba dai terroristi. E quei due casi di esplosione nei porti nel '900 (Di giovedì 6 agosto 2020) Matteo Sacchi Halifax e Texas City avevano provato lo stesso orrore: deflagrazioni da atomica Ci sono tanti misteri, al momento, relativi alla tremenda esplosione che ha devastato il porto di Beirut. Forse li ricostruiranno gli esperti messi in campo dal governo libanese, forse no. Però esistono anche alcune certezze. Spesso nei porti ci sono accumuli di sostanze pericolose che possono portare a devastanti incidenti. Questo non è il primo ci sono almeno due precedenti storici di sconvolgente tragicità: l'incidente di Halifax e il disastro di Texas City. Entrambi sono noti per essere le più devastanti esplosione registrate prima dell'invenzione degli ordigni nucleari. Il primo dato da registrare è che la capacità di carico delle navi è enorme e, spesso, il carico che portano ... Leggi su ilgiornale

Se c'è un Paese che guarda particolare attenzione all'evolversi della situazione in Libano, dopo l'immane tragedia di martedì scorso a Beirut, questo Paese è Israele. Sono trascorsi quattordici anni d ...

La chimica-fisica dell'esplosione di Beirut che rende plausibile l'ipotesi del nitrato di ammonio

In quel tragico evento la potenza liberata fu in realtà di 3,8 kT, ovvero circa il triplo di quella stimata per Beirut, a dimostrazione che sì, anche in composto chimico usato "innocentemente" come ...

