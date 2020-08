Giulia de Lellis su Instagram: "Stanno cambiando molte cose, non è un periodo semplice" (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Ieri la smentita di Andrea Damante ha rimesso l'anima in pace dei tanti fan dei Damellis, preoccupati per l'ipotesi che lui e la sua fidanzata Giulia de Lellis potessero essere ricaduti nel vortice della crisi. Il DJ veronese con una secca dichiarazione al settimanale Chi ha messo da parte le voci di un momento di difficoltà della coppia. Andrea Damante smentisce la crisi con Giulia de Lellis Il DJ veronese allontana i rumors sulla presunta nuova crisi che ha spaventato i fan dei Damellis. 06 agosto 2020 11:35. Leggi su blogo

