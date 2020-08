Ghiacciaio del Monte Bianco minaccia crollo: evacuate case a Courmayeur (Di giovedì 6 agosto 2020) Un biscottone di ghiaccio, situato tra i 2.600 e i 2.800 metri di quota, sta scivolando a valle a causa dello sbalzo di temperature degli ultimi giorni. Così Valerio Segor, responsabile dell'ufficio Assetto Idrogeologico dei bacini montani della Regione Valle d'Aosta, spiega il rischio di crollo di una porzione del Ghiacciaio di Planpincieux (Courmayeur) Leggi su firenzepost

