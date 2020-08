F1, ufficiale: Bottas rinnova fino al 2021 con la Mercedes (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ ufficiale: Valtteri Bottas ha rinnovato per un altro anno con la Mercedes, prolungando il suo contratto fino al 2021. Il pilota finlandese è stato dunque confermato dal team delle Frecce d’Argento dopo il comunque buon inizio di stagione in cui ha vinto la prima gara e ha fornito ottime prestazioni – al netto dei problemi di affidabilità della monoposto – nelle successive tre gare. Sarà dunque al fianco di Hamilton – qualora il britannico dovesse restare – anche nella prossima stagione del Circus. Leggi su sportface

sportface2016 : #F1 Ora è ufficiale | #Bottas rinnova con #Mercedes fino al 2021 - Nikko1983 : Bottas non ha superato Vettel con le gomme nuove. Ragazzi io sono più forte è ufficiale #BritishGP -

