Esclusiva: Genoa, per la porta piace Gabriel (Di giovedì 6 agosto 2020) Mattia Perin tornerà alla Juve per fine prestito, il Genoa vorrebbe trattenerlo, sul portiere c’è anche l’Atalanta, non è una situazione semplice. E così il Genoa potrebbe decidere di andare su un altro specialista, piace non poco Gabriel che ha un contratto con il Lecce ma che potrebbe lasciare in caso di retrocessione. Il Genoa ha già mosso i primi passi, in attesa di approfondire. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AlfredoPedulla : #Genoa, per la porta piace #Gabriel - ma_liguori : RT @pianetagenoa: ESCLUSIVA, RUGOLOTTO (TV PARMA): «Faggiano-Genoa, scenario possibile» - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Genoa Esclusiva: Genoa, per la porta piace Gabriel alfredopedulla.com Mercato Inter, intreccio con Verona e Genoa: Kumbulla, Pinamonti e altro

L'Inter lavora forte su Kumbulla. Potrebbe esserci un intreccio di mercato con Verona e Genoa: tutti i giocatori interessati L'Inter è davanti a tutti nella corsa a Kumbulla. Il difensore centrale del ...

Ranieri a FI.IT: “Esperienza ad Ascoli positiva. Ora sono pronto per la Serie A”

Tra i tanti giocatori che rientreranno a Firenze nelle prossime settimane dai rispettivi prestiti, c’è anche Luca Ranieri. Il difensore, dopo il debutto in Serie A nella Fiorentina di Montella, si è c ...

L'Inter lavora forte su Kumbulla. Potrebbe esserci un intreccio di mercato con Verona e Genoa: tutti i giocatori interessati L'Inter è davanti a tutti nella corsa a Kumbulla. Il difensore centrale del ...Tra i tanti giocatori che rientreranno a Firenze nelle prossime settimane dai rispettivi prestiti, c’è anche Luca Ranieri. Il difensore, dopo il debutto in Serie A nella Fiorentina di Montella, si è c ...