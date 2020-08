Cina, cittadino canadese condannato a morte: il motivo (Di giovedì 6 agosto 2020) è legato al traffico di droga. E’ il terzo caso a partire dal 2018 Un tribunale cinese ha condannato a morte un cittadino canadese per aver “prodotto e commercializzato droga” all’interno della Repubblica Popolare. Si tratta del terzo canadese a essere condannato a morte per droga in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - agenzia_nova : Il caso si inserisce nelle crescenti tensioni diplomatiche tra il #Canada e la #Cina, peggiorate nel dicembre 2018… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - mrmnft : RT @MediasetTgcom24: Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - sergimagugliani : RT @MediasetTgcom24: Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina -