Cc Piacenza, un artigiano denuncia Montella: 'Spintonato e minacciato' (Di giovedì 6 agosto 2020) Arriva un'altra denuncia contro l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, in carcere per l'inchiesta su spaccio, torture, pestaggi alla caserma Levante di Piacenza. Un artigiano ha raccontato di ... Leggi su tgcom24.mediaset

FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Cc Piacenza, un artigiano denuncia Montella: 'Spintonato e minacciato' #carabinieripiacenza - isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Cc Piacenza, un artigiano denuncia Montella: 'Spintonato e minacciato' #carabinieripiacenza - MediasetTgcom24 : Cc Piacenza, un artigiano denuncia Montella: 'Spintonato e minacciato' #carabinieripiacenza - TgrRai : #Piacenza. Il caso della caserma Levante. Un artigiano denuncia: 'Minacciato dai militari'. In procura oggi il magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza artigiano

TGCOM

"Io ritengo di aver fatto il mio dovere fino in fondo. Credo nell'Arma dei carabinieri, in cui presto servizio da 26 anni, e nella giustizia". Così il maggiore Rocco Papaleo, comandante della Compagni ...Arriva un'altra denuncia contro l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, in carcere per l'inchiesta su spaccio, torture, pestaggi alla caserma Levante di Piacenza. Un artigiano ha raccontato di ...