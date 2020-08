Castel Giubileo, rifiuti in strada: protesta dei cittadini (Di giovedì 6 agosto 2020) Di Giacomo Chiuchiolo “Comune, Municipio, Ama: Castel Giubileo vuole risposte”, recita così uno dei cartelloni affissi a via Grottazzolina, a Castel Giubileo. I cittadini del quartiere del III Municipio si sono dati appuntamento in strada, ognuno con un sacchetto dell’immondizia in mano. Il motivo della protesta? Il mancato intervento dell’Ama nelle ultime settimane, che ha costretto gli abitanti del quartiere a convivere con i rifiuti, spesso accatastati davanti alle abitazioni. La raccolta porta a porta va a rilento, il quartiere è quasi una discarica a cielo aperto. Basta fare un giro per le strade per capirlo: bidoni strapieni, cartoni ammassati sui marciapiede, sacchi dell’immondizia ovunque, alcuni ... Leggi su italiasera

