Bordalas spiega il k.o. dei suoi contro l’Inter: “Lukaku vale quanto tutto il Getafe…” (Di giovedì 6 agosto 2020) L'Inter vince ed elimina il Getafe dall'Europa League. Decisive le reti di Lukaku ed Eriksen per chiudere i conti contro gli spagnoli. Il tecnico del club di Liga José Bordalas ha la spiegazione per il k.o. dei suoi. Non solo il rigore sbagliato...Bordalas: "Lukaku vale quanto tutto il Getafe"caption id="attachment 1002547" align="alignnone" width="584" Lukaku (getty images)/caption"Abbiamo avuto l'opportunità del rigore, se lo avessimo segnato la squadra avrebbe avuto ottime possibilità di passare il turno", ha detto Bordalas. "Credo sia un peccato per com'è finita, ma la squadra è stata super e ha interpretato bene la partita. Sono davvero molto orgoglioso dei miei". Ma poi ecco il vero motivo, ... Leggi su itasportpress

Dovrà essere bravo l'arbitro ad evitare queste situazioni. José Bordalas è un buon allenatore, ma ha pagato tantissimo i risultati del post-Covid; il Valencia lo puntava poi ha preso un altro tecnico.

Una, due, tre o quattro partite prima dell'incontro chiarificatore o risolutivo con il presidente Zhang: a Conte non dispiacerebbe arrivarci con un trofeo, il primo dell'era Suning, in mano. «La press ...

