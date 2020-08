Bonus ristorante 2020: come funziona col bancomat e quando scatta (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra i numerosi incentivi che il governo introdurrà per aiutare famiglie e imprese dalle conseguenze dolorose sotto il profilo economico post (post?) Covid-19 vi è anche il Bonus ristorante 2020. Si tratta di un incentivo economico che spingerà i consumatori a recarsi al ristorante e a poter fruire uno sconto del 20% sul conto finale. Il rimborso potrebbe essere accreditato direttamente su carta o conto corrente, volendo favorire anche i metodi di pagamento tracciabili, anche se si ipotizza la possibilità di installare un’applicazione. La misura fa parte del decreto agosto 2020 che il governo licenzierà a breve, ma finché non c’è il nero su bianco non possiamo ancora parlare di ufficialità, almeno per quanto riguarda i ... Leggi su termometropolitico

L'annuncio spetta al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri che al termine della riunione di maggioranza a Palazzo Chigi annuncia l'intesa sul cosidetto Decreto Agosto che domani sarà varato dal Co ...

Nel governo si tratta ancora sulle misure del decreto agosto, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri oggi. Dal testo sarebbe saltato il bonus per avere lo sconto al ristorante, pensato per in ...

