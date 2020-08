Auto sbanda, si cappotta e finisce nel torrente: lui muore. Lei salva per miracolo, è grave (Di giovedì 6 agosto 2020) Auto sbanda, si cappotta e finisce nel torrente. Ha perso il controllo dell’Auto, è finito fuori strada, nel torrente: morto il conducente, salvata dai pompieri la passeggera. L’incidente è successo questa mattina, alle 6.15. I vigili del fuoco sono intervenuti in strada di Lobia a Vicenza per una vettura finita cappottata nel torrente Orolo. Dramma schianto questa mattina poco alle 6,15 in strada Lobia a Vicenza. L’incidente stradale, che ha coinvolto un’Auto uscita di strada e cappottata nel torrente Orolo, è costato la vita al giovane conducente. Ricoverata in gravi ... Leggi su limemagazine.eu

Incidente a Forino. Un'auto è sbandata ed è finita in un fondo agricolo ribaltandosi. Alla guida una giovane di Contrada che è stata trasportata all'ospedale Moscati dsi sanitari del 118. Sul posto so ...

Forino – Auto sbanda e si ribalta

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 17’30 di oggi 5 agosto, sono intervenuti nel territorio del comune di Forino, sulla SP 88, via Due Principali, per un incidente stradale che ha visto ...

