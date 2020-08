Anatra multata per eccesso di velocità: supera i 50 km/h (Di giovedì 6 agosto 2020) La legge è uguale per tutti, anche per l’Anatra che è stata multata per eccesso di velocità dall’autovelox: ha superato il limite di 30 km/h “Un pirata dell’aria”, questa la perfetta descrizione di una povera Anatra che si è vista multare dall’autovelox. Una storia reale che ha dell’incredibile viene dal Belgio, su una strada residenziale … L'articolo Anatra multata per eccesso di velocità: supera i 50 km/h proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

