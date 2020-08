Ze Roberto e quel retroscena su Ronaldo: “andò a bere tutta la notte, il giorno dopo in allenamento…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Calcio e party sono due delle cose nelle quali i calciatori brasiliani sono dei veri e propri campioni. Se c’è chi cerca di restare professionale, dando priorità al lavoro in campo rispetto alle feste, c’è chi invece alle serate proprio non è mai riuscito a dire no. E parliamo di campioni straordinari! Ze Roberto rivela qualche retroscena su grandi ex calciatori verdeoro ai microfoni di TYC Sport: “il giocatore più forte con il quale abbia giocato è stato Ronaldo il Fenomeno, era incredibile. E poi era un animale da festa. Una volta è partito per andare a bere ed è arrivato il giorno successivo per allenarsi. quello che ha fatto quasi senza dormire è stato incredibile. Si era bevuto i suoi drink, ... Leggi su sportfair

