Una lettera d’amore a Beirut, perchè si risollevi anche questa volta (Di mercoledì 5 agosto 2020) La violenza dell’esplosione, i vetri in frantumi, le macerie, i rivoli di sangue sull’asfalto, le persone in coda negli ospedali, la conta dei morti. Ogni tanto a Beirut si ripete questo scenario. La capitale del Libano è caduta tante volte nella sua storia recente, che fosse per la guerra civile negli anni Settanta, o per il conflitto con Israele nel 2006, o, ancora, per la lunga serie di attentati che l’hanno messa in ginocchio nell’ultimo decennio. Eppure ogni volta ha saputo rialzarsi in piedi, leccandosi le ferite ma senza mai nasconderle a chi le facesse visita, come fossero tatuaggi indelebili. Ho vissuto per un po’ di tempo non lontano dal luogo in cui ieri è avvenuta una delle deflagrazioni più violente mai viste. Mi capitava spesso di passeggiare sul lungomare, uno di quei posti da sogno dove ... Leggi su wired

CarloCalenda : In allegato l’interrogazione scritta e il testo della lettera inviata a @SPatuanelli sul #Codacons. Una gestione ch… - FrancyP_ : RT @GToccafondi: Sul @corrierefirenze la lettera di uno studente che vuole tornare in classe. Il desiderio dei ragazzi di tornare a scuola… - arcocielo : Modello Genova ? Quel che pensa almeno una parte dei Vigili del Fuoco liguri in una lettera ai parenti delle vittim… - arcocielo : RT @ItaliaNostraFi: Modello Genova ? Quel che pensa almeno una parte dei Vigili del Fuoco liguri in una lettera ai parenti delle vittime de… - ItaliaNostraFi : Modello Genova ? Quel che pensa almeno una parte dei Vigili del Fuoco liguri in una lettera ai parenti delle vittim… -

Ultime Notizie dalla rete : Una lettera Le parole che non ti ho detto: una lettera d amore per il numero diretto da Tommaso Paradiso Vanity Fair Italia Agustoni: "Sulle mascherine diteci la verità". De Rosa: "Che frustrazione su questo tema!"

Il capogruppo PPD chiede chiarezza a Berna, il suo Ministro parla di "comunicazione poco chiara e talvolta a geometria variabile". Il Consiglio di Stato discuterà di un eventuale obbligo, anche se par ...

Una lettera d'amore a Beirut, perchè si risollevi anche questa volta

Non è la prima volta che la città cade in ginocchio. Tra bombardamenti, crisi economiche e attentati il suo tessuto urbano è un alternarsi di palazzi scintillanti ad altri martoriati dalla violenza. C ...

Il capogruppo PPD chiede chiarezza a Berna, il suo Ministro parla di "comunicazione poco chiara e talvolta a geometria variabile". Il Consiglio di Stato discuterà di un eventuale obbligo, anche se par ...Non è la prima volta che la città cade in ginocchio. Tra bombardamenti, crisi economiche e attentati il suo tessuto urbano è un alternarsi di palazzi scintillanti ad altri martoriati dalla violenza. C ...