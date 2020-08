Tmw - Lazio, offerto Cavani: l'ingaggio rende l'operazione difficile (Di mercoledì 5 agosto 2020) La notizia è alla Lazio è stato offerto Edinson Cavani: svincolato, ex Psg, è alla ricerca di una squadra. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Tmw Lazio Lazio, proposto Cavani ma è fantamercato. Fumata bianca in arrivo per Borja Mayoral TUTTO mercato WEB Notizie Lazio – FIGC, Gravina: “Ho paura per la nuova stagione, ci sono problemi da risolvere”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi ai microfoni di TMW su alcuni temi attuali del calcio italiano. Ecco le sue principali parole, in merito alla ...

FARES, Interesse viola ancora vivo ma ci sono le big

Come riporta TMW, la Spal è pronta a monetizzare con l'addio del terzino ... Ci sono poi le big: Atalanta, Napoli e soprattutto Lazio. Che un anno dopo Lazzari sta seriamente valutando anche ...

