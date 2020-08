The New Mutants: un nuovo spot e la data d’uscita italiana! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ecco arrivare la data d’uscita italiana e un nuovo spot di The New Mutants, il travagliato progetto legato all’universo di X-Men, diretto da Josh Boone Sembra che finalmente The New Mutants, dopo una lavorazione estremamente farraginosa, potrà vedere la luce. Per chi non avesse seguito le vicende produttive, la Fox aveva infatti optato per un tono non troppo spaventoso, idea che però venne rettificata dopo il grande successo di It, tratto dal popolare romanzo di Stephen King. Ecco quindi che la casa di produzione decise di accontentare il regista, favorevole fin dall’inizio ad un tono decisamente dark. Il che ha portato a diverse sessioni di riprese aggiuntive e a numerosi cambiamenti in fase di montaggio. In ogni caso, come dicevamo, la data ... Leggi su tuttotek

acmilan : #BehindTheScenes ??? Romagnoli explores the details of our new kit ?? Watch the interview on the App ??… - romeoagresti : Ufficiale: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus Under 23 // Official: Pirlo is the new coach of Juve… - acmilan : Enjoy our new Home Kits' first game? Head over to the store to get your own! ?? - ChiaraAbrescia : RT @MilaSpicola: 'Le narrazioni relative alle candidate donne sono più negative e riguardano principalmente il loro carattere, non le loro… - AndreAron_ : RT @ArditoAspetto: “Ho sbagliato a scrivere” is the new “sono un analfabeta”. -

Ultime Notizie dalla rete : The New The New Mutants, spot: "Poteri come questi non possono essere contenuti" Cinefilos.it The New Mutants: un nuovo spot e la data d’uscita italiana!

Ecco arrivare la data d’uscita italiana e un nuovo spot di The New Mutants, il travagliato progetto legato all’universo di X-Men, diretto da Josh Boone Sembra che finalmente The New Mutants, dopo una ...

La metropolitana va in rosso. New York si appella a Trump

Serve un intervento del Congresso per coprire il buco da 16 miliardi dell’azienda di trasporti. Come nel 1975 la società è sull’orlo della bancarotta. E il presidente valuta le mosse «Ford to city: Dr ...

Ecco arrivare la data d’uscita italiana e un nuovo spot di The New Mutants, il travagliato progetto legato all’universo di X-Men, diretto da Josh Boone Sembra che finalmente The New Mutants, dopo una ...Serve un intervento del Congresso per coprire il buco da 16 miliardi dell’azienda di trasporti. Come nel 1975 la società è sull’orlo della bancarotta. E il presidente valuta le mosse «Ford to city: Dr ...