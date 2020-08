Spinto contro le transenne durante la volata al Giro di Polonia: il ciclista Jakobsen in coma (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ultimi metri della prima tappa del Giro di Polonia: Dylan Groenewegen è in testa alla volata e Fabio Jacobsen prova a passarlo sulla sua destra. L’olandese del Team Jumbo-Visma però lo accompagna verso le transenne, poi allarga il gomito: Jacobsen finisce oltre la carreggiata e si ribalta. Il ciclista, anche lui olandese, della Deceuninck-Quick Step viene trasportato di corsa in ospedale: è in coma farmacologico e intubato. Groenewegen è stato squalificato: le immagini dall’altro mostrano chiaramente come il velocista abbia prima cambiato la sua traiettoria per impedire a Jacobsen di passare (manovra non consentiva) e poi abbia anche allargato il gomito. Il suo avversario non ha potuto far altro che scontrarsi con le barriere laterali, finendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Spinto contro Omicidio Mollicone, la tesi della procura: "Serena uccisa in caserma"

Serena Mollicone sarebbe stata uccisa all'interno della caserma dei carabinieri di Arce con una spinta contro una porta. È questa la tesi che la procura di Cassino sosterrà andando a giudizio per l'om ...

La scelte di Trump su TikTok potrebbero portare a una vendetta contro Apple

Non mancano i timori che le scelte su TikTok del presidente Trump – che vuol vietare l’app negli Stati Uniti a meno che Microsoft, o altra azienda americana, non la acquisisca in tempi brevi – possano ...

