Sequestrati quadri e sculture d’autore nella casa di Giuseppe Barletta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ieri il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso in via d’urgenza da questa Procura e, successivamente, convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha riguardato alcuni quadri e sculture d’autore (tra l’altro, fermi restando gli ulteriori e doverosi approfondimenti investigativi, due serigrafie raffiguranti “Marylin Monroe” verosimilmente attribuite all’artista Andy Warhol e una scultura in bronzo raffigurante “Elefante”, verosimilmente attribuita a Salvador Dalì) nonché diversi reperti archeologici, per un valore complessivo di oltre 450 mila euro, in quanto ritenuti oggetto dei ... Leggi su anteprima24

GDF : #GDF #Caserta: intestazione fittizia e #ricettazione. #Sequestrati quadri e sculture d’autore per un valore di oltr… - F__Liotta : RT @GDF: #GDF #Caserta: intestazione fittizia e #ricettazione. #Sequestrati quadri e sculture d’autore per un valore di oltre 450 mila euro… - ManuPalo67 : #GDF #Caserta: intestazione fittizia e #ricettazione. #Sequestrati quadri e sculture d’autore per un valore di oltr… - Antiogu60 : RT @GDF: #GDF #Caserta: intestazione fittizia e #ricettazione. #Sequestrati quadri e sculture d’autore per un valore di oltre 450 mila euro… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF #Caserta: intestazione fittizia e #ricettazione. #Sequestrati quadri e sculture d’autore per un valore di oltre 450 mila euro… -