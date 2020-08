Sentore Pantone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Viviamo a colori. Anche se non ce ne rendiamo conto, i colori ci guidano quando scegliamo un prodotto al posto di un altro o riconosciamo al volo una marca: uno studio ha scoperto che, in genere, la nostra prima impressione su un prodotto si forma in meno di 90 secondi e viene influenzata dal colore fino al 90 percento delle volte. Alcune nuance sono talmente identificate con il prodotto da diventare parte del suo Dna. Pensiamo al giallo post-it, al blu Van Gogh, al rosso Coca Cola – considerato da James Sommerville, vicepresidente global design della multinazionale americana, “la seconda formula segreta” dell’azienda – o al Tiffany Blue, quell’iconica tinta che pare faccia aumentare il battito cardiaco alla prima occhiata: un turchese a metà strada tra il colore delle uova di pettirosso e l’azzurro dei nontiscordardime. Il simbolo del ... Leggi su linkiesta

Il Marsala è tra i fortunati: Pantone ha creato una tinta ispirata al re dei liquorosi siciliani che «incarna il soddisfacente sapore di un pasto appagante, mentre le sue stabilizzanti radici ...

