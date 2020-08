Salta un altro torneo Madrid deve dire addio all'Atp Masters 1000 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si attendeva l'annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni e le voci degli ultimi giorni. E l'annuncio è arrivato. Il Mutua Madrid Open 2020 di tennis non si giocherà. Gli organizzatori hanno cancellato ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Salta altro Salta un altro torneo Madrid deve dire addio all’Atp Masters 1000 QUOTIDIANO.NET Quale destino aspetta il personale Ubi? «La priorità è motivare»

Un conto è lo sportello di Modena, un altro quello di Milano e un altro ancora quello di ... Tutto il gruppo dirigente deve fare un salto e capire che si è voltato pagina: prima era al servizio di una ...

MAXI ESPLOSIONI a Beirut: immagini impressionanti, come una bomba atomica

Incidente o attentato? Resta ancora un alone di mistero sulle due potenti deflagrazioni avvenute nella zona del porto di Beirut, capitale del Libano, con effetti catastrofici. I morti, secondo un bila ...

