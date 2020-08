Ristoratori sulle barricate: misure concrete o chiusura di attività e licenziamenti in massa (Di giovedì 6 agosto 2020) «Il settore della ristorazione – spiega Pasquale Naccari, portavoce dell'associazione Ristoratori Toscana, che rappresenta 9mila imprenditori del settore – è uno dei comparti più colpiti dall’emergenza Covid. Se non scatteranno ulteriori interventi governativi per sostenere la ripresa andremo incontro ad un moria di attività» Leggi su firenzepost

FirenzePost : Ristoratori sulle barricate: misure concrete o chiusura di attività e licenziamenti in massa - RobertaFranchi8 : Ma tutta sta penuria che lamentanto i ristoratori. Tre posti su tre non rispondono né a chiamate né a messaggi priv… - corrado_ita : I notiziari raccontano di tutto esaurito nelle prenotazioni per agosto, poi nel servizio successivo intervistano i… - arnth_velturu : @Adnkronos I ristoratori campani saranno felicissimi di quest'altra mazzata sulle gambe... - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: Sono incoraggianti i dati sulle presenze nei #ristoranti della costa del #Molise #IoSeguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori sulle Ristoratori sulle barricate: misure concrete o chiusura di attività e licenziamenti in massa Firenze Post Ristoratori sulle barricate: misure concrete o chiusura di attività e licenziamenti in massa

FIRENZE – Chiusure di attività e un’ondata di licenziamenti in autunno. E’ quanto accadrà se il decreto agosto non conterrà delle misure concrete anche per la categoria dei ristoratori. «Il settore de ...

Niente Imu turismo e stop cartelle fino metà ottobre

ROMA. – Lavoro, sanità, scuola, enti locali, fisco. E una serie di micro e macro misure che puntano, almeno nel titolo, al rilancio dell’economia. É un nuovo omnibus i decreto agosto, che dovrebbe ch ...

FIRENZE – Chiusure di attività e un’ondata di licenziamenti in autunno. E’ quanto accadrà se il decreto agosto non conterrà delle misure concrete anche per la categoria dei ristoratori. «Il settore de ...ROMA. – Lavoro, sanità, scuola, enti locali, fisco. E una serie di micro e macro misure che puntano, almeno nel titolo, al rilancio dell’economia. É un nuovo omnibus i decreto agosto, che dovrebbe ch ...