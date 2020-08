Perché Atlantia cambia idea su Autostrade e Cassa Depositi e Prestiti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Atlantia ha annunciato in una lettera inviata ieri al governo che uscirà dal capitale di Autostrade per l’Italia, come previsto dall’accordo siglato il 14 luglio scorso con Palazzo Chigi, ma non lo farà tramite una trattativa diretta con Cassa Depositi e Prestiti ma attraverso vendita o scissione dell’asset. Questo perché, secondo i Benetton, le condizioni messe in campo da CDP sono diverse da quelle stipulate in accordo con il governo e insostenibili per il gruppo. Per questo il board ha deciso che seguirà altre due opzioni: «La vendita tramite un processo competitivo internazionale – gestito da advisor indipendenti – dell’intera quota dell’88% detenuta» nell’asset, al ... Leggi su nextquotidiano

