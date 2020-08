Mulan debutta a settembre su Disney+. Ma a pagamento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mulan La celebre eroina cinese ne ha combattute tante di battaglie, ma quella contro il Coronavirus si è rivelata la più faticosa. Dopo una serie di rinvii dovuti proprio all’emergenza sanitaria globale, Mulan incontrerà finalmente il pubblico: la pellicola dedicata alla guerriera del Sol Levante sarà disponibile versione live action su Disney + a partire dal 4 settembre. Ad annunciarlo è stato il nuovo CEO di Walt Disney Company, Bob Chapek. Il film sarà però disponibile in streaming solo negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda, mentre nei paesi in cui la piattaforma non è ancora attiva e i cinema sono aperti, arriverà direttamente nelle sale. La visione su Disney+ tuttavia non sarà disponibile nel tradizionale pacchetto ma sarà ... Leggi su davidemaggio

