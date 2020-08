MOVIOLA – Inter-Getafe: Godin con il braccio, Taylor assegna calcio di rigore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Episodio da MOVIOLA dopo settantadue minuti di gioco di Inter-Getafe, match valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. Nel match tra i nerazzurri e gli spagnoli arriva un momento fondamentale con Godin che, sugli sviluppi di un cross, prende la palla con il braccio. L’arbitro Taylor non vede, ma viene richiamato al Var e giustamente assegna il calcio di rigore. Non ci sono dubbi, braccio larghissimo. Leggi su sportface

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Getafe, valido per la gara secca degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro inglese Anthony Taylor.

