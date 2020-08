Milano-Torino, da Nibali fino a Sagan: tante star al via della 101ª edizione della classica più antica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Annunciati i partenti della 101^ Milano-Torino presented by EOLO, la classica più antica, disputata per la prima volta nel 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Piemonte. L’edizione 101 della Milano-Torino presented by EOLO, che anticipa di qualche giorno la Milano-Sanremo by Vittoria, si corre lungo 198 km con partenza da Mesero (partenza alle 13.45) e arrivo a Stupinigi (Nichelino), intorno alle 18.30. Al via 22 squadre di 7 corridori ciascuna (14 UCI WorldTeams e 8 wild card) compresa la Nazionale Italiana, con alcuni dei migliori sprinter e passisti veloci del panorama internazionale come il vincitore delle ... Leggi su sportfair

