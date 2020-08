Mamma e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, le ricerche dei vigili del fuoco e dei volontari nella zona di Caronia (Di mercoledì 5 agosto 2020) I vigili del fuoco sono al lavoro con una Unità di Comando Locale, due unità cinofile, esperti in Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e droni per la ricerca di una Mamma e di suo figlio scomparsi nella zona di Caronia, in provincia di Messina. Impegnati nelle ricerche anche la Polizia di Stato, i Carabinieri e volontari della Protezione Civile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

