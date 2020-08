Lazio, Bergodi positivo al Covid-19. I tifosi: “Vinci anche questa battaglia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Forza Cristiano vinci anche questa battaglia”. Questo uno dei tanti messaggi di supporto che i tifosi della Lazio attraverso i social stanno inviando a Cristiano Bergodi, ex difensore e capitano biancoceleste e attualmente allenatore dell’Universitatea Craiova. Il tecnico è risultato positivo al Covid-19 e, a quanto riportano i media locali, sarebbe ricoverato in un ospedale in Romania e presenterebbe sintomi lievi, come febbre, ma non preoccupanti. Leggi su sportface

Coronavirus, in Romania positivo anche Bergodi. 138 i nuovi casi in Lombardia

Stando al report aggiornato della Johns Hopkins University, sono diventati 18.579.615 i casi accertati di Covid-19 nel mondo. Il bilancio delle vittime è invece salito a quota 701.455. L'ex difensore ...

